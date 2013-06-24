У 20 областях України вже почалася посівна. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 31 березня. За його словами, це дійсно позитивна новина, адже на цей час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни та світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі», — сказав очільник Уряду.

Водночас Денис Шмигаль зауважив, що держава має обережний оптимізм щодо площі посівів основних ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року.

Також Прем’єр-міністр підкреслив, що українська харчова промисловість розгортатиме нові потужності та найматиме нових працівників завдяки державному замовленню на соціальні продукти. Ідеться про 300 таких підприємств.

«Держава закуповує для українців, які перебувають у прифронтових містах, 10 млн продуктових наборів, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключових продуктів», — зазначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, наразі на 100% закуплено крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжується закупівля консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства. Як підкреслив Денис Шмигаль, «Укрзалізниця» та «Укрпошта» разом з ВЦА вже доставляють і роздають всі ці набори людям.

Також Прем’єр-міністр повідомив, що Уряд найближчим часом розгляне і затвердить окремий кредитний продукт для торгових мереж, аби пожвавити їхню співпрацю з українськими виробниками.