Журналістка та відеопродюсерка з Харкова 23-річна Василіса Степаненко, яка працює на Associated Press, стала лауреаткою премії Livingston Awards 2023. Про це Національну спілку журналістів України проінформували організатори — Wallace House.

Нагороду журналістка отримала в категорії «Міжнародна журналістика» за серію відеоматеріалів з назвою «Рік війни», які викривають злочини російської армії проти мирного населення України. Премію Livingston Awards вручають найкращим журналістам віком до 35 років та називають «Пулітцером для молоді».

«Найкращі репортери продовжують шукати, запитувати й документувати, коли їм кажуть, що більше побачити нема чого», — сказала під час церемонії вручення цьогорічних нагород Лінетт Клеметсон, директорка Livingston Awards.

«Цього року багато зразків дивовижної й великої роботи журналістів, котрі висвітлюють війну в Україні. Та історії Василіси мали унікальну безпосередність і проникливу силу, яка яскраво свідчила про наслідки війни в її країні. Її творчість мала беззаперечний вплив на світове розуміння цієї боротьби. І величезна особиста мужність, яку вона продемонструвала під час неймовірної небезпеки, підкреслює, які великі ставки роблять, щоб говорити правду з місця події», — зазначив суддя журі премії Метт Мюррей.

Іншими цьогорічними володарками премії стали американські журналістки Анна Вульф за розслідування нецільового використання коштів штату Міссісіпі і Кейтлін Дікерсон — за аналіз політики американського уряду часів президентства Дональда Трампа щодо вилучення дітей із родин.

Під час церемонії нагородження переможців прозвучав виступ Метью Люксмура, фіналіста премії та репортера The Wall Street Journal, який висвітлює події в росії та Україні. Він виступив на підтримку свого друга та колеги американського журналіста Евана Гершковича, якого незаконно ув’язнено в росії з 29 березня цього року.