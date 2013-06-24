В Україні продовжується сівба озимих зернових культур, їх посіяно 4,4 млн га, або 92% до прогнозу. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Пшениці – 3,7 млн га, або 93%.

Ячменю – 600 тис. га, або 89%.

Жита – 79,1 тис. га, або 92%.

За попередній тиждень аграрії посіяли 97,1 тис. га озимих на зерно.

Аграрії шести областей: Вінниччини, Волині, Київщини, Полтавщини, Тернопільщини та Буковини завершили сівбу озимих зернових культур. На Київщині посіяно 164,1 тис. га або 124,7% до прогнозу. В інших п’яти регіонах – 100%-101% до прогнозу. Близькі до завершення аграрії Житомирщини, Хмельниччини та Чернігівщини.

Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 999 тис. га, або 104% до прогнозу.