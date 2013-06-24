Українські банки активно кредитують інвестиції для енергозабезпечення малого бізнесу альтернативними джерелами енергії в рамках компоненту з підтримки підприємців в період дії воєнного стану за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомляє Урядовий портал.

Кредитування таких інвестицій здійснюється під процентну ставку 0% річних та забезпечуватиме безперебійність ведення бізнесу в умовах порушеної енергетичної структури України, що сприятиме збереженню робочих місць на малих та середніх підприємствах України.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» Фонд розвитку підприємництва (ФРП) уклав угоди про співробітництво з 45 банками.

Загалом за час дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 16 336 кредитних договорів на загальну суму 68,35 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 12 448 кредитних договорів на суму 36,72 млрд грн), з яких:

31,73 млрд грн – на антивоєнні цілі, у тому числі для енергозабезпечення бізнесу;

0,80 млрд грн – на інвестиційні цілі;

5,72 млрд грн – як антикризові кредити;

4,32 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

25,75 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 51 158 кредитів на загальну суму 157,97 млрд грн, з яких 32 924 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 63,37 млрд гривень (станом на 05.12.2022 р.).

За минулий тиждень у межах Програми видано 374 пільгові кредити на загальну суму 1,56 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 235 кредитних договорів на суму 0,71 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

Нагадаємо, що для запобігання зниженню обсягів кредитування через збільшення облікової ставки НБУ, а також сприяння фінансуванню сільськогосподарських товаровиробників для проведення комплексу осінніх польових робіт у 2022 році прийнято постановуКабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 916 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 і від 14 липня 2021 р. № 723».