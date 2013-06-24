Збройні сили України збивають щонайменше 85% іранських безпілотників-камікадзе Shahed-136, які випускає рф.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо НВ, передає Укрінформ.

«Щодо «шахідів». На жаль, так, інколи вони прориваються. Але кількість «шахідів», які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші підрозділи, які задіяні в цьому процесі, сягає вже 85−90%, залежно від дня. Вони їх запускають багато», — розповів Данілов.

Україна вчиться боротися з дронами-камікадзе, запевняє секретар РНБО.

«Але це не значить, що наше населення не має реагувати на повідомлення, коли йде повітряна небезпека. Обов’язково треба ховатися в бомбосховища. Обов’язково треба приймати ті чи інші рішення по пересуванню людей в місця, де є абсолютно безпечна для них ситуація. Це питання для всіх має бути як «Отче наш», наголосив Данілов.

Як повідомлялось, 13 жовтня Київщину атакували дрони-камікадзе. Одна з громад Київщини зазнала ударів ворожих дронів-камікадзе.