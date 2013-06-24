Збірна України з дзюдо стала чемпіоном Європи серед спортсменів до 18-ти років у змішаному командному турнірі у хорватському Поречі. Про це повідомляє Укрінформ.

На шляху до перемоги наші спорстмени здолализбірні Польщі, Туреччини, Грузії, а в фіналі перемогли команду Франції - лідера чемпіонату за кількістю нагород особистої першості.

Наші переможц - Олександр Мартинчук, Назар Вісков, Ігор Цуркан, Іван Чернишенко, Ярослав Омельченко, Крістіан Хохлов, Юлія Штефаняк, Меланія Водянна, Юлія Кузьменко, Анна Олійник-Корнійко та Діана Семченко.

Це найкраще досягнення українських кадетів на чемпіонатах Європи. До цього їм вдавалося замкнути п’ятірку найсильніших 2015 року.

Зазначимо, що раніше в індивідуальній першості на чемпіонаті Європи українці також показали найкращий результат в історії. Наші дзюдоїсти вибороли сім нагород (два «золота» та п’ять «бронз») і посіли четверте загальнокомандне місце.

Володарями особистих золотих нагород стали Ігор Цуркан (вагова категорія до 81 кг) та Крістіан Хохлов, (понад 90 кг).

На третю сходинку п’єдесталу підіймалися Назар Вісков (до 60 кг), Олексій Болдирев (до 90 кг), Анна Телегіна (до 52 кг), Анна Олійник-Корнійко (до 63 кг) та Діана Семченко (понад 70 кг).