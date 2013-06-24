Farmers Weekly Awards – це британська нагорода в сільському господарстві, яка відзначає працьовитих та інноваційних фермерів. Днями на офіційному сайті Farmers Weeklyбуло оприлюднено переможців з різних номінації. У номінації «Чемпіон року в сільському господарстві» перемогли українські фермери. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

«Цього року нагороду отримує не один фермер – а фермери цілої нації – фермери України», – йдеться у повідомленні на сайті Farmers Weekly.

Спонсором конкурсу є Національний союз фермерів Англії та Уельсу (NFU). Президент NFU Мінетт Баттерс у своєму зверненні зазначила: «Ми часто описуємо фермерів як спільноту. Найчастіше ми маємо на увазі британську спільноту. Але це був час, коли фермери продемонстрували, що ми є глобальною спільнотою, оскільки всі ми відчуваємо бажання висловити підтримку нашим колегам-фермерам в Україні, які проходять через важкі випробування, які ми в Британії вважаємо нестерпними».

«Війна в Україні також виявила багато країн, включно з нами, які не спромоглися серйозно перейняти роль з виробництва їжі та продовольчої безпеки. Зазвичай ця нагорода присуджується людині, яка досягла успіху, але цього року ми хотіли продемонструвати солідарність з усіма нашими друзями-фермерами в Україні», – сказала Мінетт Баттерс.

У тексті на сайті Farmers Weekly також додається, що після російського вторгнення в лютому українські аграрії зіткнулися з жахливими умовами, борючись за збереження ферм, побоюючись за своє життя та життя своїх сімей. «Це вимагало мужності, рішучості та винахідливості», – зазначено на сайті.

Ілля Потапенко, фермер із Київщини, дав коментар організаторам конкурсу, він розповів, як опинився в епіцентрі бойових дій на початку цього року, коли російські військові безперервно стріляли, знищуючи будівлі та залишаючи кожне поле, уражене ракетами чи осколками від ракет.

«Спочатку ти просто боїшся, — каже Ілля. А тоді твої думки повертаються до невідкладної роботи на землі. Ми живемо тут, ми родом звідсіля. Це наша робота. Це те, що ми робимо – і що ми будемо робити».

Міністерство аграрної політики та продовольства України вдячне британській спільноті за підтримку та віру в українських фермерів та сільське господарство країни.