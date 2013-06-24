До українських лікарень буде доставлено більше ніж 20 сучасних апаратів для комп’ютерної томографії. Напередодні вони були закуплені Медичними закупівлями України. Обладнання для проведення комп’ютерної томографії розподілено до медзакладів в різних куточках України. Також три КТ-апарати будуть встановлені в Інституті серця, Національному інституті раку та Охматдиті. Про це повідомляє Урядовий портал.

«МОЗ продовжує працювати над покращенням матеріально-технічної бази медзакладів. За останній рік до лікарень нам вдалося поставити близько 12 000 одиниць медичного обладнання на суму близько 4 мільярдів гривень. І це лише початок. Наразі за допомогою міжнародних партнерів та закупівель із державного бюджету ми продовжуємо забезпечувати медзаклади критично важливим обладнанням, яке дозволить забезпечити українців якісними та безоплатними діагностичними послугами», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, медзаклади, зі свого боку, мають максимально сприяти встановленню обладнання та введенню його в експлуатацію, аби в найкоротші терміни воно могло використовуватися для порятунку життя та здоров’я українців.

Обладнання надасть можливість проводити якісну та своєчасну діагностику для тисяч українських пацієнтів.

Нагадаємо,проведення комп’ютерної томографії за призначенням лікаря є безоплатним для пацієнта та покривається за рахунок Програми медичних гарантій.

Напередодні МОЗповідомляв, що попри війну продовжує працювати над модернізацією українських лікарень.