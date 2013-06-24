Українські заклади вищої медичної освіти (ЗВМО) співпрацюватимуть з університетами Європейського Союзу та Великої Британії відповідного профілю у рамках програми «Єднання університетів». Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Програма ініційована провідною британською компанією у сфері вищої освіти «Cormack Consultancy Group» у партнерстві з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Така ініціатива має на меті не лише об’єднати зусилля українських та міжнародних ЗВМО, але і допомогти українським університетам знайти надійних партнерів, які підтримуватимуть зв’язок між студентством та академічною спільнотою у час військової агресії рф проти України. Наразі вже сформовано понад 80 пар таких університетів.

«У цей важкий час боротьби України за свободу і незалежність, Міністерство охорони здоров’я висловлює вдячність нашим міжнародним партнерам за солідарність та співпрацю у різних напрямах, зокрема у налагодженні партнерства університетів. Завдяки такій ініціативі ми скеровуємо спільні зусилля на відновлення та розвиток українських ЗВО, на впровадження європейських практик якісної освіти та академічної доброчесності», – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Окрім того, університети-партнери зможуть оперативно реагувати та адресно надавати необхідну підтримку конкретному закладу вищої освіти за такими напрямами:

організація програм мобільності для студентів та викладачів;

організація доступу до бази даних та онлайн курсів;

відкритий доступ до наукових бібліотек;

стипендії для короткострокових досліджень аспірантів;

забезпечення якості освіти в українських ЗВО на період відновлення системи освіти;

культурні, інформаційні та наукові заходи.

Це допоможе поглибити інтерналізацію українських медичних закладів вищої освіти та пом’якшити прояв кризових явищ під час та після війни.

Наразі зацікавленість у приєднанні до Програми висловили й університети Ірландії, США, Канади, а також по всій Європі, тому список міжнародних партнерств розширюватиметься.