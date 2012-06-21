Компетентні органи України та Турецької Республіки погодили двосторонню форму сертифікату для експорту українських молочних продуктів.

“Домовленість із турецькими партнерами відкриває додаткові можливості виходу на турецький ринок для українських виробників молочної продукції. Це ще один конкретний результат підтримки українського бізнесу завдяки спільним зусиллям МЗС та Держпродспоживслужби”, – заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Прийняте рішення дозволить збільшити кількість підприємств, які зможуть постачати молочну продукцію до Туреччини. Я вдячна колегам з МЗС України та нашим партнерам з Турецької Республіки за позитивне вирішення цього питання”, – сказала Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному веб-порталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України».

ДОВІДКА "УК"

Міністерство закордонних справ України та Держпродспоживслужба спільно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів.

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) – майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.