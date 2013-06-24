Відтепер українські продавці-експортери можуть продавати свої товари на Аmazon UK та EU, не сплачуючи реферальну комісію, яка в середньому становила 15% з кожного продажу. Такі умови будуть діяти протягом року. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Попри війну, українські підприємці продовжують працювати і розвиватися. Однак багато з них втратили ринок збуту або ж кількість клієнтів значно зменшилась. Тому для багатьох власників бізнесу вихід на міжнародний ринок – це можливість масштабуватися та представити українське всьому світові.

Мінцифра спільно з Укрпоштою, маркетплейс-промоушн агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine звернулися до Amazon із закликом підтримати українських продавців. Як результат компанія скасувала реферальну комісію для наших підприємців терміном на 1 рік.

«Для кожного власника бізнесу надзвичайно важлива підтримка з боку держави і світу. Саме тому ми звертаємось до світових компаній із закликом підтримати український малий і середній бізнес. Нові умови для наших підприємців на Amazon – наша спільна перемога на економічному фронті. Тепер українці зможуть просувати свої товари на європейський ринок на більш вигідних умовах», – зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У відповідь на ваш запит підтримати українських продавців на нашому маркетплейсі я радий підтвердити, що зараз ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. З 6-го вересня ми знижуємо реферальну комісію до 0% на період 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon в Європі та Великобританії», – відповів Ксав‘є Фламанд, Віцепрезидент EU Seller Services.

Нові умови значно полегшують вихід українських компаній на європейський ринок. Раніше реферальна комісія на Amazon з кожного продажу становила від 7 до 17%. Відтепер українські продавці звільняються від цієї комісії.

«Рішення маркетплейсу скасувати на рік комісію на продажі в країнах Євросоюзу та Великобританії є прекрасним доповненням політики ЄС в питаннях підтримку українського бізнесу. Зважаючи на те, що Європейський Союз скасував мита на товари, в тому числі і ті, що пересилаються в посилках, таке рішення Amazon ще більше покращує умови для експортерів. Таким чином, українським продавцям потрібно буде платити лише ПДВ країни призначення, а цей процес на Amazon автоматизовано через систему Import-one-stop-solution (IOSS)», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Завдяки скасуванню реферальної комісії суттєво зменшується інвестиційне навантаження на підприємця, що дозволяє продовжувати працювати в Україні та боротися на економічному фронті держави. Ми вдячні, що найбільший маркетплейс Європи та Великобританії дає можливість українському бізнесу масштабуватися та знаходити нових клієнтів. Та раді, що спільними зусиллями з партнерами вдалося досягти такого результату», – коментує Аліна Смоленська, CPO в Disqover Agency.

«Скасування реферальної комісії Amazon для українських продавців не просто дасть можливість тримати економічний фронт, це надзвичайно важливо загалом для просування бренду Made in Ukraine. Раніше малі підприємці стикалися із багатьма бар’єрами, створюючи на Amazon свій магазин. Зараз робити це буде набагато легше, відповідно, це полегшить вихід на нові ринки та просування у світі продуктів made in Ukraine», – говорить засновниця Startup Ukraine Анна Петрова.