Не панікуйте! Ми самоорганізовані!
На цьому наголосив власник групи компаній Текстиль-Контакт, член ради директорів Спілки підприємців України Олександр Соколовський на своїй сторінці у Фейсбуці.
Він повідомив, що першою розпочала виробництво захисних костюмів, одноразових і багаторазових, яких нині катастрофічно бракує, чернігівська фабрика «ФК-Стиль». Там вже отримали тканину, розробили зразки в різних варіаціях і починають масове шиття. Днями долучаться до процесу ще дві швейні фабрики «ТК-Лубни» і ТК «Коростень».
У зв’язку з карантинними заходами виникають певні перебої з постачанням сировини. Зокрема, йдеться про бавовник з Узбекистану. Тому виробники переорієнтовуються на вітчизняну сировину. Відразу на кількох локаціях запускають виготовлення багаторазових захисних масок із ситцю (100% бавовна), який виготовляють на чернігівській текстильній фабриці. На жаль, багаторічне орієнтування більшості виробників на китайську економіку дається взнаки. Утім, можливо саме зараз до багатьох дійде, що економіка жодної країни не може бути життєздатною без власного виробництва.
Олександр Соколовський від імені підприємців закликає: «Час зрозуміти, що попри політичні погляди та думки, бізнесу потрібно налагодити комунікацію з владою, яка дещо розгубилася від викликів, і не дати хаосу та паніці взяти гору».
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»