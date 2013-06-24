Міжнародні настанови із веб-доступності WCAG 2.1 вперше доступні українською мовою. Це дасть змогу українським розробникам створювати онлайн-ресурси для ширшого кола користувачів, зокрема людей із порушеннями зору чи слуху. Про це повідомляє Урядовий портал.

Переклад українською опублікували на сайті КонсорціумуВсесвітнього павутиння (W3C).

«Команда Мінцифри працює над тим, щоб зробити Україну найзручнішою державою у світі. Онлайн-послуги мають бути максимально доступними для всіх українців. Саме тому поставили ціль не тільки відцифрувати 100% державних послуг, а й забезпечувати рівний доступ до технологій. Разом з нашими партнерами з Програми розвитку ООН працюємо над реалізацією Національної стратегії з безбарʼєрності. Важливою частиною стратегії є затвердження стандартів з доступності мобільних застосунків і запровадження для веб-ресурсів органів виконавчої влади стандарту доступності WCAG. Переклад міжнародних стандартів українською – ще один крок у цьому напрямі. Працюватимемо над тим, щоб під ці стандарти була адаптована і вся екосистема сервісів Дія», – зазначив Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) – це міжнародні рекомендації зі створення онлайн-контенту, доступнішого для користувачів. Наприклад, в настановах зібрані правила перекладу жестовою мовою, особливості читабельності тексту, розміщення картинок тощо. Їх мають використовувати веб-розробники при створенні онлайн-ресурсів.

Переклад WCAG досить довготривалий процес, адже усі терміни, що використовуються в настановах, регулюються Консорціумом Всесвітнього павутиння (W3C). Раніше українські розробники були змушені користуватися неофіційними перекладами WCAG.

Нова версія настанов WCAG 2.1 доступна для будь-яких пристроїв – комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів. Попередня версія була призначена лише для комп'ютерів.

«Упродовж останніх двох років Уряд докорінно змінив ситуацію із веб-доступністю в країні. Дослідили ситуацію із веб-доступністю державних веб-ресурсів в країні, затвердили новий державний стандарт, що враховує сучасні світові практики з доступності, підготували рішення, щоб зробити його обов'язковим до виконання. Завдяки перекладу настанов українські веб-розробники зможуть більше застосовувати принципи веб-доступності у своїй роботі, це стане простішим для них. А це значить вищу доступність і зручність користування онлайн-ресурсів в Україні для усіх людей, що і є головною ціллю цифровізації», – сказав Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє.

Раніше Мінцифри за підтримки ПРООН в Україні розробила новий державний стандарт із цифрової доступностіДСТУ EN 301 549:2022 «Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ». Він продублював однойменний європейський стандарт, що покликається на актуальну версію настанови WCAG 2.1, якою вже декілька років послуговувалося європейське законодавство.

Крім того, експерти розробили постанову, яка після її прийняття зробить дотримання вимог державного стандарту обов’язковим для органів виконавчої влади усіх рівнів. Її проект перебуває на розгляді Уряду.