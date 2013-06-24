Вчора Кабінет Міністрів погодився з пропозицією Мінреінтеграції й ухвалив постанову про реалізацію спільного проекту Першої леді та UNICEF щодо грошової допомоги опорним закладам загальної середньої освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.
Кожній школі буде виплачена одноразова грошова допомога у розмірі 2000 доларів США на закупівлю обладнання та ремонт шкільних їдалень.
Цей гуманітарний проект загальною вартістю понад 2 мільйони доларів охопить 1 тисячу шкіл, де навчаються більш як 450 тисяч дітей.
Спільна ініціатива Першої леді, Мінреінтеграції та UNICEF покликана забезпечити якість освітнього процесу в умовах війни, допомогти дітям покращити їх фізичне та психічне здоров’я, а також популяризувати серед них здорове харчування.