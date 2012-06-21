Українські спортсмени завоювали ще дві медалі на Параолімпійських іграх у Токіо.

Владислав Білий здобув срібну медаль у метанні списа, повідомляє Параолімпійський комітет. Ще одну нагороду здобула Україні Юлія Павленко.

"Третій день Параолімпіади розпочався із "бронзи" в ранковій сесії з легкої атлетики. Тотально незряча Павленко стала третьою в стрибках у довжину", - ідеться в повідомленні.

Павленко здобула перемогу з результатом 4,86 м. До "золота" їй не вистачило 14 см.

Нагадаємо, що у столиці Японії Токіо відкрилися XVI літні Параолімпійські ігри. Змагання триватимуть із 24 серпня до 5 вересня. У Параолімпійських іграх боротимуться за 539 медалей із 22 видів спорту. Беруть участь рекордні 4403 спортсмени зі 161 країни. Серед них 143 українських атлети, які змагатимуться у 15 видах спорту.