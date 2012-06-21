Український фонд стартапів обрав перших вісім переможців пітчинг-сесій. Засідання наглядової ради фонду тривало 24 години. Український фонд стартапів — це державний фонд, започаткований з ініціативи Кабінету Міністрів. Його місія полягає в підтримці інноваційних проєктів і допомозі українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії. Подати заявку можна на сайті фонду.
«Розвиток креативних індустрій важливий для нашої країни. Уряд підтримуватиме цей напрям. Фонд не припиняє прийом заявок, і вже є нові стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Очікуємо, що він відбудеться вже на початку березня», — написав на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Переможці поділяються на дві категорії. Seed-гранти надають розробникам уже створених продуктів, які потребують розширення й підтримки, і становлять 1,25 мільйона гривень (50 000 доларів в еквіваленті). Інша категорія — pre-seed-гранти. Їх надають розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тисяч гривень (25 000 доларів), повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Seed-гранти отримають: AeroDrone — комплексні рішення на базі безпілотних літаків; GeoDesign info — аналітичний онлайн-центр; BIOC — технологія нанополімеризації для отримання біопластику; FieldBI — аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку; Правомен — автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню; Framiore — сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розроблення інноваційних виробів і технологій.
Pre-seed-гранти отримають: Pytag — торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном; BioBin — мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.
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