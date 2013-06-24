Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет разом із ректором НАУ Максимом Луцьким, директором Інституту ІКАО Юрієм Павлюком та представниками інституту обговорили з французькими колегами співпрацю у галузі авіації в умовах воєнного стану, зокрема із заступником генерального директора ENAC Ніколасом Казалісом, регіональним директором ICAO EUR/NAT Ніколасом Ралло, директором з міжнародного співробітництва DGAC Сільвеном Фором та менеджером зі співпраці з Європою Джеромом Лесурдом. Про це повідомляє Урядовий портал.

В Україні інститут ІКАО базується в НАУ, має міжнародний сертифікат на право навчання усіх категорій працівників підприємств з авіаційної безпеки.

Під час зустрічі французькі колеги висловили готовність співпрацювати з українським Інститутом в галузі академічної та професійної підготовки за різними спеціальностями. Так, Національна школа цивільної авіації (ENAC) в Тулузі готова приймати українських студентів на навчання.

Також планують організувати для стажерів з України програми з підвищення кваліфікації, надати допомогу і підтримку в навчанні на тренажерах та залучити українських пілотів до роботи на французьких авіалініях.

Нині два українські експерти стажуються на базі ІКАО в Тулузі.

Окрім того, DGAC підтвердили готовність однієї з провідних авіаційних компаній навчати і тренувати українських спеціалістів. Нині перемовини з іншими компаніями щодо співпраці тривають.

«Незважаючи на жорстоку агресію рф, постійні обстріли та бомбардування, Україна гідно долає всі виклики та перетворює їх на можливості для розвитку. Обмін професійним досвідом є надважливим сьогодні. Для наших партнерів ми також можемо бути корисними, адже маємо неоціненний досвід в галузі цивільної авіації», – зазначив Сергій Шкарлет.