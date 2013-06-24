З листопада минулого року у Варшаві за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на базі українського освітнього хабу в Польщі (Цифровий освітній центр/DLC) стартував проект для українських учнів, який допомагає надолужувати навчання (кетчап-класи), здобувати освіту за українською державною програмою та засвоювати м’які, цифрові та підприємницькі навички під час уроків для успішного життя, які використовують, зокрема підхід UPSHIFT. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Кетчап-класи у нас збирають аншлаги. Діти завдяки нашим партнерам – потужним українським дистанційним школам «Атмосферна» та «Оптіма», що надають безкоштовний доступ до власних ресурсів, мають можливість індивідуально надолужувати окремі предмети та теми, а також документи про освіту державного зразка», – зазначає координатор мережі українських освітніх хабів (DLC), виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

За її словами, «уроки для успішного життя» вже пройшли майже 4,5 тис. осіб, а до кінця жовтня цього року навчання пройдуть загалом 10 тис. учнів.

Усі уроки мають гриф МОН.

Також у межах проекту системно відбувається підвищення кваліфікації українських учителів у набутті м’яких навичок (soft skills) та проводять курси із вивчення польської мови.

Станом на сьогодні за ініціативи Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та Асоціації інноваційної та цифрової освіти вже діють 18 українських освітніх хабів. Вони розташовані у тих регіонах України, де перебуває найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб, та країнах ЄС з найбільшою кількістю осіб, які тимчасово виїхали за межі України внаслідок військової агресії рф.