Вісім представників олімпійської збірної України пройшли у півфінали трьох дисциплін з каное та байдарок на Іграх у Токіо. Українці будуть представлені у каное-двійці (500 метрів), каное-одиночці (1000 метрів), а також байдарці-четвірці (500 метрів).

Про це повідомляє Суспільне.

На Олімпійських Іграх у Токіо сьогодні вже закінчився передостанній день змагань у веслуванні на байдарках та каное. У ньому брали участь Павло Алтухов та Юрій Вандюк (каное-одиночка), Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (каное-двійка), а також Марія Кічасова, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Повх (байдарка-четвірка).

Усім українцям вдалося подолати кваліфікацію та пройти у півфінал. Вони змагатимуться у завершальний день Олімпіади у цьому виді спорту в суботу, 7 серпня.

Обидва українці Павло Алтухов та Юрій Вандюк на каное-одиночці (1000 метрів) змогли пройти у півфінал за підсумками чвертьфінальних запливів.

Зокрема, Алтухов став другим у першому чвертьфіналі, подолавши 1000 метрів за 4.06.618 хвилин. А ось час Вандюка на фініші склав 4:08.719 (друге місце), але і з ним українець також зміг пройти у півфінал.

Людмила Лузан та Анастасія Четверікова боролись на каное-двійці (500 метрів).

Людмила Лузан після виграного запливу кваліфікації у каное-одиночці, змогла разом із Анастасією Четверіковою стати найкращою за підсумками кваліфікаційного запливу у каное-двійці (500 метрів).

Вони фінішували другими за підсумками чотирьох запливів, поступившись лише збірній Китаю.

У півфіналі Людмила Лузан та Анастасія Четверікова потрапили у другий заплив (Китай – у перший). У фінал пройдуть чотири з п’яти учасниць, тому українкам для подальшої боротьби за “золото” просто треба не посісти останнє місце.

Марія Кічасова, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Повх на байдарці-четвірці змогли вийти у півфінал, так само, як і Павлу Алтухову та Юрію Вандюку.

Для виходу у фінал українкам потрібно посісти щонайменше четверте місце із п’яти команд другого півфінального запливу. Якщо ж українки посядуть п’яте місце, то пливтимуть у втішному фіналі Б.