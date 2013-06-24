Держспецзв’язку та Мінцифри передали 83 розвідувальні дрони українським військовим, які боронять нашу землю на найгарячішій ділянці фронту – на бахмутському напрямку.

Зокрема – відправили захисникам 52 безпілотники Mavic, 29 – Matrice 300 та два Autel. Ці дрони були закуплені на кошти, зібрані в межах проєкту «Армія дронів». Вони допоможуть ефективніше збирати інформацію про позиції ворога, дислокацію та переміщення техніки. А найголовніше – зберігати життя наших захисників.

Окрім безпілотників, передали у Бахмут десятки терміналів Starlink, адже стабільний зв'язок – один із пріоритетів як для військових, так і для цивільного населення.

Нагадаємо: долучитися до проєкту «Армія дронів» та підтримати нашу армію може кожен. Задонатити кошти на безпілотники можна за посиланням https://u24.gov.ua/uk/dronation