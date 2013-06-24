Українські військові вночі збили в небі над Миколаївською областю російську крилату ракету, випущену стратегічним бомбардувальником, який атакував Україну з Каспійського напрямку. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Повітряне командування «Південь».

«Вночі, 17 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку», - зазначено вповідомленніПовітряного командування ЗСУ в телеграм-каналі.

Наголошується, що ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України.

«Влучність наших воїнів знищила підступні задуми противника», - додали у командуванні.