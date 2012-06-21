Відсьогодні, 14 липня, українські вищі навчальні заклади почали приймати електронні заяви на вступ.

Перші дні подання заяв зазвичай є найпроблемнішими – система перевантажується через велику кількість одночасних звернень, повідомили в ДП «Інфоресурси».

Краще не поспішати все зробити одразу, часу вистачить для всіх. Але й відкладати на останні години не варто.

Приймання заяв триватиме до 23 липня. Абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет і до 30 на контракт.

ДОВІДКА «УК»

З 1 липня в Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів для вступу до ВНЗ. Е-кабінети можна зареєструвати за сертифікатами ЗНО або за дипломом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра й магістра.

Цьогоріч дійсними для вступу є сертифікати 2018-2021 років. Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО, комбінуючи їх за власним вибором. Від вступників до магістратури прийматимуться результати єдиного вступного іспиту 2020-го й 2021 року, а результати єдиного фахового вступного випробування – лише 2021 року.