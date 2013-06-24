Радниця з гендерних питань місії ООН Джо Енн Бішоп заявляє, що внаслідок війни в Україні для українських жінок є високим ризик стати жертвами торгівлі людьми.

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому вона наголосила під час спільного засідання Комітету із прав жінок та гендерної рівності та Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту на тему “Боротьба із контрабандою людьми, в тому числі, для сексуальної експлуатації (в контексті війни проти України)”.

«Оскільки жінки становлять 80% українських біженців під час війни, українські жінки піддаються високому ризику торгівлі людьми, включаючи ризик сексуальної експлуатації та проституції», - сказала Бішоп.

За її словами, після кількох місяців з початку російського вторгнення в Україну жіноче громадське суспільство в Україні повідомляє про збільшення торгівлі людьми через кордони та за межі України, а також про шукачів жінок в Україні.

«Ми побачили, що купівля порнографії зросла майже на 300%», - сказала Бішоп, додавши, що торговці людьми все частіше використовують онлайн-платформи для вербування жертв експлуатації.

За її словами, 65% жертв торгівлі людьми – це молоді жінки і дівчата, і це, як правило, торгівля з метою сексуальної експлуатації.

«Жінки та дівчата постають перед економічними труднощами, фізичною небезпекою, відокремленістю від соціальних мереж. Особливо під час масового переміщення це збільшує швидкість потрапляння жінок до торговців людьми», - підкреслила Бішоп, додавши, що багато суб’єктів з перших днів війни в Україні попереджали про ризики торгівлі людьми.

Водночас, за її словами, в Україні вже існує багато заходів з плану реалізації протидії сексуальній експлуатації, підготовлених під керівництвом українського уряду за участю Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань конфліктів, а також партнерів з громадянського суспільства. Цей план включає заходи щодо зменшення вразливості, підвищення кваліфікації правового захисту та економічної безпеки, а також посилення міжвідомчої співпраці на всіх рівнях.

Вона також відзначила важливість зрозумілих і конкретних механізмів фінансування відповідних фондів, які опікуються питаннями боротьби з експлуатацією, як, наприклад, Фонд «Жінки та мир».

«Ці ресурси дозволяють жіночим організаціям виконувати важливу роботу, для якої вони створені, включаючи послуги для виживання жертв насильства, жертв сексуальної експлуатації, а також допомагати структурам соціальної підтримки»- сказала Бішоп.

«Ми сподіваємося, що зможемо продовжувати партнерські дії в цій роботі», - підсумувала представниця ООН.