Українські фотокореспонденти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, які висвітлювали події в оточеному військами рф Маріуполі, отримали від міжнародної некомерційної організації «Репортери без кордонів» премію «За свободу преси» (Press Freedom Awards) у номінації «За вплив». Церемонія вручення премії відбулася в понеділок, 12 грудня, в Парижі. Під час події виступив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Символічно, що саме цими днями Міжнародна федерація журналістів закликала світову спільноту відреагувати, а ООН — прийняти Конвенцію на захист прав журналістів. У 2022 році у світі було вбито 67 журналістів. Найбільше представників медіа з-поміж 21-ї країни загинули саме в Україні. За даними моніторингу Інституту масової інформації протягом дев'яти місяців повномасштабної війни в Україні понад 40 журналістів вбито під час виконання професійних обов'язків, дев'ятеро – поранено, щонайменше 15 журналістів зникли безвісти», – сказав український Міністр.

Серед злочинів росіян: погрози та переслідування журналістів, обстріли й захоплення телевеж, хакерські атаки на сайти українських медіа, обстріли офісів медіа, вимкнення українського мовлення, блокування доступу до сайтів українських медіа на окупованих територіях. Понад сто регіональних медіа змушені були припинити роботу через погрози з боку російських окупантів, захоплення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації.

«Бути журналістом під час війни — це особлива місія бути достовірним джерелом інформації, це бути готовим віддати своє життя за правду. Ми в цій війні відстоюємо свою свободу слова, своє право на правду. А журналісти доносять її світу. Фотокореспонденти Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов цьогоріч вже заслужено стали лауреатами багатьох українських та міжнародних премій. Дякую вам за відданість справі та своїй країні. Дякую премії Press Freedom Awards RSF за визнання», – зазначив Олександр Ткаченко.

Також премію «За свободу преси» від «Репортерів без кордонів» отримали у 2022 році двоє працівників преси, які зараз за ґратами. Це іранська журналістка і правозахисниця Наргіз Мухаммаді та марокканський журналіст-розслідувач Омар Раді. Загалом на премію цього року було номіновано 15 журналістів і ЗМІ з 15 країн світу.