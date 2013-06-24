Ярмарок було організовано спільними зусиллями Міністерства закордонних справ, Офісу ООН в Україні та Київської торгово-промислової палати. Захід мав на меті підтримати національний бізнес та сприяти збільшенню закупівель, які проводять агентства ООН на ринку України, повідомляє пресслужба МЗС. У заході офлайн і онлайн взяли участь понад 650 представників українського бізнесу.

Організатори ярмарку прагнули надати ширшу інформацію представникам українських бізнес-кіл про можливості та практику закупівель ООН. І відповідно продемонструвати агентствам цієї організації можливості, за допомогою яких можна розширити коло постачальників та отримати більшу інформацію про українські товари і послуги. Корисним для учасників був обмін досвідом і думками із приводу того, як долати законодавчі перешкоди, які можуть заважати вітчизняному бізнесу долучитися до закупівель ООН.

«МЗС системно допомагає українському бізнесу. Я переконаний, що товари та послуги, які ООН закуповує для допомоги українцям, слід більше закуповувати локально в Україні. Так ця допомога створюватиме стимули для відновлення національної економіки», — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, зовнішньополітичне відомство прагне істотно збільшити частку українських постачальників не лише в локальних, а й у глобальних закупівлях ООН. Адже український бізнес «конкурентоспроможний, відповідає світовим стандартам і може пропонувати товари й послуги високої якості за прийнятною ціною».

Серед ключових секторів закупівель, які проводять агентства ООН, — будівництво, харчова промисловість, транспорт і логістика.

«Український бізнес і надалі відіграватиме ключову роль у відбудові країни. Інвестиції та розвиток допоможуть створити робочі місця, які потрібні людям. За допомогою цього ярмарку ООН прагне поглибити співпрацю із бізнес-спільнотою», — наголосила координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.

Обсяг глобальних закупівель ООН становить приблизно 30 мільярдів доларів на рік. Обсяг закупівель ООН в Україні від українських підприємств торік становив понад 510 мільйонів доларів США. Очікують, що 2023 року цей показник зросте. Проте одна з головних перешкод для виходу українського бізнесу на цей ринок — низький рівень обізнаності щодо тендерних процедур ООН.

«Звертаюся до наших українських виробників — учасників ярмарку. Ви маєте унікальну можливість із перших рук отримати повну інформацію про особливості системи закупівель агенцій, програм і фондів ООН, дізнатися про вимоги до учасників для успішної участі в тендерах, а також провести індивідуальні зустрічі, безпосередньо поспілкуватися із представниками організації», — зазначив президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський.

Під час заходу учасники мали нагоду ознайомитися із платформою UN Global Marketplace, за допомогою якої ООН щорічно закуповує товари та послуги. Це унікальна платформа, де всі агенції ООН публікують свої запити щодо закупівель. Це єдине вікно, за допомогою якого підприємства можуть відстежувати тендерні оголошення та подавати пропозиції.

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