Український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі.

Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент «Культура приготування українського борщу» до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони, зазначив міністр.

«Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що «книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати» і взагалі наш борщ - це «прояв екстремізму та нацизму», цей «прояв екстремізму» тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО», - підкреслив Ткаченко.

«Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами, - зазначив очільник МКІП. - Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське. Але пам'ятайте та будьте певні - як у війні за борщ так і в цій війні ми переможемо».

Міністр подякував експертам Євгену Клопотенку, Марині Соботюк, Міністерству закордонних справ України.

Нагадаємо, у Києві громадськість у рамках великого перейменування пропонує одну зі столичних вулиць назвати на честь борщу з метою захисту національної страви від намагань росії привласнити її.