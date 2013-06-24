2021 року лідерами експорту стали метало- та рослинна продукція. Більшість галузей вітчизняного виробництва засвідчили істотний приріст продажу за кордон порівняно з показниками 2020-го.

За інформацією Міністерства економіки, торік обсяг експорту недорогоцінних металів і виробів з них становив 15,98 мільярда доларів США, що на 77% більше, ніж 2020-го, а продуктів рослинного походження — 15,55 мільярда доларів, або на 30,9% більше, ніж позаторік.

До першої п’ятірки за обсягами експорту входять мінеральні продукти (8,42 мільярда доларів, зростання на 58%), жири та олії тваринного або рослинного походження (7,05 мільярда, зростання на 22,6%), а також механічне, електрообладнання, машини та механізми (4,82 мільярда, на 7,4% перевищує підсумки попереднього періоду).

Хороші результати у вітчизняних експортерів готових харчових продуктів (3,8 мільярда доларів, зростання на 13,1%), продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості (2,76 мільярда, збільшення на 36,7%), деревини і виробів з деревини (2,01 мільярда, приріст — 42,6%).

«Наше основне завдання — відкрити якомога більше іноземних ринків для українських виробників. Плани на 2022 рік — не менш як 40. Важливо скасувати обмеження й поглибити присутність там, де вітчизняний виробник уже є, щоб стимулювати зростання торгівлі у двозначних відсотках», — цитує пресслужба Мінекономіки слова першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.

Загалом обсяг експорту товарів з України за 2021 рік становить 68,24 мільярда доларів. Такий показник найбільший з 2012-го. Попередні показники такого рівня наша держава мала у 2011-му (68,39 мільярда доларів) та у 2012-му (68,81 мільярда доларів).

Юлія Свириденко наголошує, що додаткові експортні надходження збільшують доходи бюджету, тобто й можливості для фінансування соціальних видатків і програм розвитку.