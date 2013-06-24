У вересні обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більше ніж на 23% в порівнянні з серпнем цього року. Минулого місяця українські підприємства експортували за кордон продукції на 4 млрд 144 млн доларів. Для порівняння в серпні цей показник складав 3 млрд 363 млн доларів. Це найкращий результат з лютого 2022 року. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

Також виріс об’єм українського експорту і в кількісному еквіваленті. Якщо у серпні обсяг української продукції, що було вивезено за кордон, складав 7,29 млн тон, то у вересні цей показник виріс на 32% до 9,66 млн тонн.

Завдяки цьому у вересні покращився показник сальдо торгового балансу – обсяг імпорту минулого місяця перевищував обсяг експорту всього на 354 млн доларів, тоді як в серпні від’ємне сальдо торгового балансу складало 1 млрд 53 млн доларів.

«Зараз ми спостерігаємо висхідну динаміку експорту української продукції. Якщо в липні обсяги експорту складали 5,79 млн тон, в серпні - 7,29 млн тон, то у вересні маємо 9,66 млн тон. Найголовніший успіх – це скорочення торгового дефіциту. Сальдо торгівлі товарами на жаль поки ще негативне, але при цьому від’ємний показник в порівнянні з серпнем скоротився в три рази. Будемо сподіватись, що завдяки діям уряду щодо стимулювання українського експорту, показники торгового балансу і надалі будуть покращуватись», - наголосила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Що стосується структури українського експорту, то більш за все наша країна експортувала зернові, соняшникову олію, електроенергію та продукцію горно-металургійного комплексу. Більш детально про це читайте згодом на сайті Міністерства економіки України.

Нагадаємо, що минулого тижня Міністерство економіки України закликало українські банки підтримати українську економіку під час війни шляхом фінансування експорту українських товарів, робіт та послуг на світові ринки.