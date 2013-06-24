Знятий у Кам’янці-Подільському фільм «Битва за Україну» («Fight for Ukraine») отримав приз глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі Cannes International Independent Film Festival.
Як передає Укрінформ, про у Фейсбуціповідомив режисер, організатор Кам’янець-Подільського міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць.
«Кам’янець-подільський фільм про війну 2022 року «Битва за Україну» виграв в Каннах «Приз глядацьких симпатій» на міжнародному кінофестивалі Cannes 7th Art Awards (Cannes International Independent Film Festival)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що журі кінофестивалю «Cannes 7th Art Awards» очолювали французький актор театру та кіно Арсен Жироян, президент і засновник асоціації каннських кіноманів «Ciné Croisette» Сергій Базилевський, сценарист Антуан Лассейн, режисер та композитор Філіп Донон, актор Філ Дюссоль.
Раніше фільм «Битва за Україну» отримав «Приз журі» Харківського фестивалю незалежного короткометражного українського кіно «Бардак», який відбувався в межах кінофестивалю «Kharkiv MeetDocs». Стрічку показували на українських кінофестивалях «Своїми Словами» (Київ), «Бруківка» (Кам’янець-Подільський), «Кіно в музеї» (Одеса). Фільм також є учасником конкурсних програм фестивалів в Італії, США, Німеччині, Бразилії, Канаді, Нігерії, Південно-Африканській Республіці, Південній Кореї.
Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині зняли короткометражний фільм про війну«Битва за Україну» («Fight for Ukraine»), ролі в якому зіграли акторки Ірма Вітовська та Віталіна Біблів.