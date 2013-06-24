У 2022 році МОН створило онлайн-інструмент «Info Science Bot» для інформування науковців та інноваторів про актуальні професійні можливості в Україні та за кордоном. Фінансово підтримали цю ініціативу наші міжнародні партнери з Німеччини – Німецько-українське академічне товариство (German-Ukrainian Academic Society). Це професійна спільнота, що відкрита для дослідників з будь-якої сфери, зацікавлених у розвитку міжнародної академічної співпраці з Україною. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Одним із важливих завдань України є розвиток наукової та інноваційної сфер. Проте в умовах воєнного стану та високого рівня небезпеки реалізація професійної діяльності для освітян, науковців та інноваторів ускладнюється. У такі часи важлива кожна підтримка, яка спрямована на розвиток української науки. Вдячний партнерам за сприяння та підтримку українських учених. Упевнений, спільними зусиллями ми сформуємо конкурентоспроможну та сучасну наукову екосистему», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Ключовими цілями товариства є: