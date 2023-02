20 лютого у м. Дубай (ОАЕ) відкрився український павільйон на міжнародній агропромисловій виставці Gulfood 2023. Про це повідомляє Урядовий портал.

В цьому році український павільйон на Gulfood святкує свій ювілей - 10 років участі у заході.

Загальна площа павільйону становить 252 кв.м. Це — найбільший стенд від України, який представлений на цій виставці з 2014 року. Павільйон розташований у найбільш відвідуваному секторі - "World Food" - поруч з національними та колективними павільйонами інших країн.

Участь українських експортерів у виставці Gulfood 2023 є дієвим практичним інструментом виходу на ринки Близького Сходу та Африки, налагодження бізнес контактів. Традиційний значний інтерес відвідувачів до українського павільйону ще раз підтверджує статус України як одного найбільших світових постачальників продовольства.

Виставка працюватиме до 24 лютого 2023 року.

МЗС продовжує сприяти участі українських підприємств у виставкових заходах з метою розвитку експорту, використання міжнародних майданчиків для інформування іноземної бізнес-спільноти про можливості українського бізнесу та налагодження прямих ділових контактів з іноземними партнерами.

Подати заявку на участь українські експортери можуть через систему міжнародної платформи економічної дипломатії NAZOVNI.

NAZOVNI – це сервіс глобалізації українського бізнесу, створений для просування товарів і послуг за кордоном за сприяння українських дипломатичних установ.

Довідково

Gulfood - головне місце зустрічі представників світової харчової промисловості, одна з найвпливовіших міжнародних продовольчих виставок світу, що вже чверть століття проходить у м. Дубай (ОАЕ) - головному торговому хабі для експорту на ринки арабських країн. Ця виставка щороку збирає понад 100 тис. відвідувачів зі 182 країн світу, більш ніж 5000 експонентів, 92 тис. кв. метрів загальна площа виставки.

Цьогоріч учасниками є 35 українських компаній - виробників сільськогосподарської продукції: Adonara Agro, Agroleader Europe, Agro-Industrial Alliance, Alliance Group Zhytomyr Meat Factory, Agrovita Trading House, Alhamwi LLC, Ambra Grain LLC, ANKO-AGROTRADE SA, Dobrodiya Foods LLC, Eco Berry FE, GFK LTD, GradOil Group LLC, Interstarch Ukraine, KERNEL, Khorol Factory for Baby Food, Linkor Trade, Milk Alliance, Ovostar Ltd, ProdExport Ltd, Roshen Confectionery Corporation, Schedro, Skvyrskyi Grain Processing Factory Ltd., Terra Food Group of Companies, Ukrproduct, ULAR Farm, Viktor and K Private Enterprise, Voloshkove Pole LLC, VTC TRADE GIDA, Warm Seas, Yarych Confectionery та інші.

Українські компанії є активними учасниками Gulfood - щорічно понад 50 компаній презентують свою продукцію на цій виставці. Серед експонентів - як великі корпорації, так і представники малого та середнього бізнесу.