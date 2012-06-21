На Хортиці на території історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» за підтримки Українського культурного фонду відбувся один з концертів циклу «Український передзвін. Карильйон і бандура».

Запоріжці вперше почули й побачили єдиний в Україні пересувний музичний інструмент карильйон. Єдина українська дипломована карильйоністка Ірина Рябчун разом із Прикарпатським квартетом бандуристок «Ґердан» зіграли концерт у межах українського мистецького проєкту «Український передзвін».

«Унікальна програма, мета якої — показати поєднання західноєвропейського інструмента карильйон і української культури. Програму готували ретельно», — сказала доктор мистецтвознавства, професор, керівниця квартету бандуристок «Ґердан» Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Віолета Дутчак. За її словами, колектив уперше приїхав у Запоріжжя — місто сили й духу, за її словами.

Ірина Рябчун додала, що запорожці почули 15 композицій. Музичний інструмент, на якому вона грає, продовжує передзвін баштових годинників. У XVI—XVII століттях карильйон став існувати як окремий інструмент. Він має спеціальну клавіатуру, дуже динамічний.

Цей інструмент виготовили брати Ботвінки. «Майже 10 років створювали цей інструмент. Він складається із 50 дзвонів. Має чотири повні октави», — розповів Сергій. Дзвони вилито з міді та олова. Великі дзвони брати Ботвінки присвятили батькам, менші — собі, дітям і онукам. На дзвонах є імена, найбільший Володимир важить 280 кг.

«Цей інструмент 500 років знають у Європі, а в нас — лише 23 роки. В Україні є сім карильйонів, п’ять із них — у Києві», — додає Ботвінко. Він сподівається, що завдяки таким концертам інструментів у нашій країні побільшає.

«Український передзвін» має пролунати у десяти містах України — п’ять з них в Івано-Франківській області, а також у Запоріжжі, Чернігові, Києві, Львові, Кам’янці-Подільському. За словами музикантів, усі концерти проходять у знакових і знаних місцях, аби показати велич України.