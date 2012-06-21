У брюссельському центрі образотворчого мистецтва Bozar відбулася церемонія вручення Літературної премії ЄС за 2019 рік. Серед переможців — роман «За спиною» української письменниці зі Львова Гаськи Шиян.
Крім неї, лауреатами стали ще 13 авторів з європейських країн, серед яких Австрія, Польща, Словаччина, Греція, Італія та інші. Письменники від України та Грузії брали участь у конкурсі на здобуття цієї премії вперше. Лауреати отримали грошову винагороду обсягом п’ять тисяч євро.
Як заявив під час церемонії нагородження єврокомісар з питань культури, освіти, молоді та спорту Тібор Наврачіч, головна цінність премії полягає в тому, що твори, які визнано переможцями, буде перекладено європейськими мовами і їх просуватимуть на книжковому ринку ЄС за підтримки рамкової програми Єврокомісії «Креативна Європа».
У центрі роману «За спиною» — доля 27-річної українки Марти, життя якої кардинально змінилося після того, як її хлопець отримав повістку й пішов на війну. Марті важко змиритися з тим, що вона не може більше насолоджуватися простими життєвими радощами разом із коханою людиною. Тож вона не хоче сприймати аргументів про патріотизм та національну ідею.
«Моя книжка передусім про пошук безпеки в сучасному світі, місця, де панувала б гармонія, і про нове покоління українських емансипованих жінок», — розповіла «УК» Гаська Шиян. На її думку, в українському суспільстві панують породжені війною кліше, які чинять соціальний тиск на жінок: «Якою має бути дівчина, дружина чи вдова героя, а також на чоловіків, вимагаючи від них маскулінності. Тож моя книжка про боротьбу цих кліше і внутрішній конфлікт героїні, з ними пов’язаний», — сказала Гаська Шиян.
Фінська письменниця Софі Оксанен, виступаючи на церемонії вручення, заявила, що європейські видавці мало цікавляться творчістю авторів з країн колишнього Радянського Союзу, «бо про самі ці країни ніхто нічого не знає». На її думку, інтерес західної аудиторії до подій Євромайдану, а згодом у Криму й до війни на Донбасі невиправдано низький. «Творам українських письменників дуже складно потрапити до європейського читача, бо в Європі багато перекладачів з російської мови і мало з української. А письменники з України зазвичай не мають своїх літературних агентів», — наголосила пані Оксанен.
Літературну премію ЄС, яку було засновано 2009 року, вручають щорічно в галузі сучасної прози. Вона має на меті популяризувати творчість молодих авторів з європейських країн. Добір творів на національному рівні проводять спеціально призначені на місцях журі.
Згідно із правилами, щороку за принципом ротації 12 країнам пропонують висунути на Літературну премію ЄС свого переможця. Досі до участі в конкурсі допускали письменників з 28 країн-членів ЄС, а також з Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну — країн-кандидатів та потенційних кандидатів на вступ до ЄС. Цього року організатори конкурсу вперше запросили до участі письменників із Грузії й України.