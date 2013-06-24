З космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 17:25 за Києвом стартувала ракета Falcon 9 з українським оптичним супутником Січ-2-30. Про це повідомляє BBC News Україна.

Відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50. А вже о 20:15 він пролетить над Україною.

За трансляцією запуску можна спостерігати на YouTube-каналі SpaceX. Загалом ракета Falcon 9 має вивести на орбіту 105 різних об'єктів.

Для України супутник може ознаменувати перший крок для виходу з кризи космічної галузі. Його зможуть використовувати не тільки для важливих цивільних завдань, як моніторинг стану довкілля чи надзвичайних ситуацій, але й спостереження за переміщенням військ.

Успіх Січ-2-30 може дати зелене світло для запуску групи супутників, які допомагатимуть українській економіці та армії.

Останній свій супутник Січ-2 Україна відправила на орбіту в серпні 2011 року за допомогою ракети-носія Дніпро-1, який тоді виготовляли на Південмаші із залученням російських компаній. Запуск відбувся на базі в Оренбурзькій області Росії. Вже у грудні 2012 року зв'язок з супутником втратили.

Пізніше з'ясувалося, що проблема виникла через елемент живлення російського виробництва. Таким чином Січ-2 пропрацював лише трохи понад рік з тих п'яти, на які очікували розробники.

Відтоді Україна більше не мала супутників на орбіті.