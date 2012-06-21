Український велогонщик 34-річний Єгор Дементьєв виборов срібну нагороду на Параолімпіаді в Токіо.

Дементьєв прийшов до фінішу третім у шосейній велогонці на 32 км з роздільним стартом в класі спортсмені з незначними ушкодженнями.

Для Дементьєва це шоста медаль на Параолімпіадах. На попередніх двох Іграх він виграв чотири "золота" - по два в Лондоні-2012 і Ріо-2016. В Токіо раніше він став бронзовим призером у гонці переслідування на 4000 м.

У столиці Японії Токіо відкрилися XVI літні Параолімпійські ігри. Змагання триватимуть із 24 серпня до 5 вересня. В Іграх боротимуться за 539 медалей із 22 видів спорту. Беруть участь рекордні 4403 спортсмени зі 161 країни. Серед них 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту.

Українські Параолімпійці завоювали 11 призових медалей протягом шостого змагального дня, з яких дві золотих, п'ять срібних та чотири бронзові.