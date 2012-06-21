Двоступенева ракета-носій «Антарес», розроблена за участю української сторони, вивела на орбіту вантажний транспортний корабель Cygnus із 3,7 тонни вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Конструкторське бюро «Південне», передає Укрінформ.

"11 серпня о 1 годині 01 хвилині за київським часом (10 серпня о 18:01 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся другий у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу «Антарес». Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3724 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції", - йдеться у повідомленні.

Ракета-носій «Антарес» складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «Чезара», «Рапід» (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Зазначається, що підготовку «Антарес», її випробування та пуск проведено за участю фахівців ДП «КБ «Південне», ДП «ВО ПМЗ» та НВО «Хартрон-АРКОС».

«Згідно з контрактом у Конструкторському бюро «Південне» в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання й оброблення телеметричної інформації. Українські фахівці в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності», – наголосили в КБ.

Як зазначається, основне завдання цієї місії – доправлення провізії та речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень і вивезення з МКС та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.

Cygnus також доправить на орбіту 3D-принтер, у якому використовують матеріал, що імітує місячний ґрунт, апарат очищення повітря від діоксиду вуглецю на космічних кораблях, і монтажний кронштейн, який встановлять на несучому каркасі сонячних панелей під час виходу в космос у кінці серпня.

Крім того, Cygnus доставить до МКС розроблений Агентством космічного розвитку прототип корисного навантаження, що працює в інфрачервоному діапазоні (Prototype Infrared Payload (PIRPL), який буде використовувати свою посилену виявляючу здатність для збирання даних, потрібних для розроблення алгоритмів для наступного покоління супутників спостереження.

Усього з 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 15 разів, 14 з них – успішно.