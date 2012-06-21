Десятикласницю Вікторію Панченко з Новокаховської школи №1 на Херсонщині офіційно визнали генієм у США.

У червні цього року вона отримала бронзову медаль Всесвітньої Олімпіади геніїв і грант 15 тисяч доларів на навчання в Державному університеті Нью-Йорка, повідомили на сторінці освітньої асамблеї у Facebook.

Нагороду отримала за проєкт очищення річок за допомогою очерету, який може видаляти з води забруднюючі речовини.

Українська учениця пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді. Таке біоплато допоможе очистити річки природнім способом без механічного втручання в екосистему.

Сміття - це одна з найактуальніших проблем людства. У кожного вдома накопичується величезна кількість непотребу: старі газети та журнали, пакети з пакетами, порожні пляшки, металеві відходи тощо. Наша країна поступово перетворюється на смітник Європи. Одна людина за рік викидає до 400 кг такого сміття, тому щорічно його накопичується до 50 млрд куб/м. За прогнозами закордонних та вітчизняних фахівців, екологічна ситуація в Україні наближається до критичної.