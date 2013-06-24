Дніпрянин Нахід Ібішов пішов добровольцем захищати Україну в перші ж дні повномасштабного вторгнення. Бив ворога на Херсонщині, тримав оборону на Криворіжжі. Командував взводом та стояв горою за своїх. Родом із Азербайджану, виріс в Україні й називав її другою Батьківщиною. У день загибелі агресор накрив вогнем його та побратимів.

Нахід Ібішов народився в Аезрбайджані, та ще маленьким разом із батьками переїхав в Україну. Його сім’я покинула рідне село через війну. Після школи вирішив стати юристом. Для хлопця важливо було знати та поважати закони. Відслужив в армії. Працював у суді, прокуратурі. Був на прикордонній службі.

На війну рушив зі словами: «Іду захищати Україну. Маю зробити все, аби росія сюди не прийшла».

«Україна для нього була другою Батьківщиною. За Вітчизну, казав, душу віддасть, – поділився дядько Саяр. – Нахід був командиром взводу. Дуже хвилювався за своїх хлопців. Вони були йому за братів. Навіть від відпустки відмовився. Сказав, не може побратимів покинути».

Батько згадує, син був тихою, спокійною, чесною та «правильною» людиною. Яка ніколи нікого не образила. Навіть коли у дитинстві займався карате-до, не хотів комусь зашкодити. Перед змаганнями тато налаштовував його, казав: «Бий! Треба бити, аби перемогти». Але Нахід відповідав: «Не можу. Йому боляче буде».

«Син любив книги, море і тварин. Захоплювався поезією Омар Хаяма. Постійно цитував: «Любити і бути коханим – це щастя», – сказав батько Іманхан-огли. – Нахід дуже любив Україну, навіть більше за Азербайджан. Був готовий віддати за неї життя».

А ще Іманхан-огли розповів, що вдома заради Нахіда тримали курей, індичок. Хлопцеві подобалося спостерігати за ними. Птахів потім не забивали, а віддавали у мечеть.

«Незадовго до загибелі Нахід сказав, що приїде, і попросив купити індиків. Я придбав 9 птахів. Тепер дивлюся на них – мені боляче. Це був мій єдиний син. Я не хотів відпускати його. Тепер втратив. Але дуже пишаюся ним. Він захищав свою Батьківщину як справжній герой», – поділився Іманхан-огли.

Нахіду Ібішову було 30 років. У нього залишилися батьки та рідна сестра. Власну родину створити не встиг.