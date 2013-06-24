Україна в партнерстві зі США, а також Японією та Республікою Корея візьме участь у державно-приватному консорціумі з науково-практичних розробок для малих модульних реакторів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Навіть під час війни ми не зупиняємось у моделюванні нового енергетичного майбутнього України. Безвуглецева енергетика — один з головних фокусів світу в технологічному розвитку. Звісно, Україна з нашим досвідом і потенціалом в атомній енергетиці також братиме активну участь у реалізації світового порядку денного», — зазначив він.

Проєкт, що передбачає роботу державно-приватного консорціуму з науково-практичних розробок для малих модульних реакторів, анонсував спеціальний уповноважений президента США з питань клімату Джон Керрі на Конференції ООН зі зміни клімату СОР27.

Термін реалізації проєкту орієнтовно становитиме 2—3 роки. Перелік учасників міститиме провідні компанії атомної галузі й науково-дослідні установи. Від США участь братиме NuScale, FuelCell Energy, Clark Seed, Argone National Laboratory, від України — НАЕК «Енергоатом» і Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Крім них, участь візьмуть Doosan Enerbility, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T, Starfire Energy.

Проєкт має оцінити і продемонструвати технічну здатність, економічну конкурентоспроможність, можливість вироблення та використання у промислових масштабах водню й аміаку з використанням малих модульних реакторів для отримання чистої безвуглецевої енергії. Для цього заплановано створити пілотну установку і провести відповідний техніко-економічний аналіз її роботи.

«Напрацювання міжнародного державно-приватного консорціуму буде використано для розбудови після нашої перемоги нової енергетичної системи України. Вони пришвидшать наш зелений перехід», — наголосив Герман Галущенко.