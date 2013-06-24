Ми — компанія, яка забезпечує роботу критичної транспортної інфраструктури. Ми маємо безпечно та вчасно перевозити пасажирів та забезпечити перевезення вантажів у будь-який час. Про це повідомляє пресслужба Укразалізниці.

Відсьогодні в компанії починає працювати Оперативний штаб, який буде оперативно координуватися з Урядом, РНБО та іншими органами.

«Компанія продовжує працювати за графіком. Дякую всім колегам-залізничникам за злагоджену роботу, яка гарантує роботу економіки та забезпечує обороноздатність країни. Все буде Україна», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Спільно, з допомогою дисципліни та злагодженості залізничників ми зустрінемо всі виклики і станемо сильнішими.