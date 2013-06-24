НАК «Укренерго» відновила понад 90% енергетичної інфраструктури на територіях, визволених від російських загарбників, і забезпечила надійне постачання електроенергії для більш як 6 мільйонів українців.

Про це розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу «Енергетичний фронт: виклики війни та відновлення мереж Укренерго на звільнених територіях», проведеного в Укрінформі.

«Україна й енергосистема за роки незалежності ніколи не бачила такого масштабу руйнувань, з якими зіткнулася з 24 лютого, після початку широкомасштабного російського вторгнення. Цілі області нашої держави стали жертвами ворога. І вже після їх деокупації, визволення на сьогодні нам вдалося відновити понад 90% інфраструктури, забезпечивши надійне енергоживлення для понад 6 мільйонів наших співгромадян», — розповів він.

За словами очільника Укренерго, ті обсяги робіт, з якими зіткнулася компанія, стали безпрецедентними. Але завдяки створеним запасам матеріальних ресурсів на складах було сформовано 40 бригад, які в режимі 24/7 працювали і працюють над відновленням електричної інфраструктури, пошкодженої російськими загарбниками.

«Ми вже відновили 28 високовольтних повітряних ліній і 12 підстанцій. Це приблизно 10% усієї нашої інфраструктури. Щоб ви розуміли масштаби руйнувань: на Миколаївщині була лінія, яка мала понад 300 пошкоджень. І нам фактично в ручному режимі довелося перебирати цю лінію, щоб відновити живлення споживачам», — додав посадовець.

Раніше стало відомо, що Укр­енерго одержало фінансування для підтримки стабільної роботи ринку електроенергії, який зазнав істотного негативного впливу внаслідок військового вторгнення росії. 50 мільйонів євро від ЄБРР можуть використати для фінансування основної діяльності Укренерго в разі недостатності надходжень.