НАК «Укренерго» відновила понад 90% енергетичної інфраструктури на територіях, визволених від російських загарбників, і забезпечила надійне постачання електроенергії для більш як 6 мільйонів українців.
Про це розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу «Енергетичний фронт: виклики війни та відновлення мереж Укренерго на звільнених територіях», проведеного в Укрінформі.
«Україна й енергосистема за роки незалежності ніколи не бачила такого масштабу руйнувань, з якими зіткнулася з 24 лютого, після початку широкомасштабного російського вторгнення. Цілі області нашої держави стали жертвами ворога. І вже після їх деокупації, визволення на сьогодні нам вдалося відновити понад 90% інфраструктури, забезпечивши надійне енергоживлення для понад 6 мільйонів наших співгромадян», — розповів він.
За словами очільника Укренерго, ті обсяги робіт, з якими зіткнулася компанія, стали безпрецедентними. Але завдяки створеним запасам матеріальних ресурсів на складах було сформовано 40 бригад, які в режимі 24/7 працювали і працюють над відновленням електричної інфраструктури, пошкодженої російськими загарбниками.
«Ми вже відновили 28 високовольтних повітряних ліній і 12 підстанцій. Це приблизно 10% усієї нашої інфраструктури. Щоб ви розуміли масштаби руйнувань: на Миколаївщині була лінія, яка мала понад 300 пошкоджень. І нам фактично в ручному режимі довелося перебирати цю лінію, щоб відновити живлення споживачам», — додав посадовець.
Раніше стало відомо, що Укренерго одержало фінансування для підтримки стабільної роботи ринку електроенергії, який зазнав істотного негативного впливу внаслідок військового вторгнення росії. 50 мільйонів євро від ЄБРР можуть використати для фінансування основної діяльності Укренерго в разі недостатності надходжень.