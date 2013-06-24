Державний концерн «Укроборонпром» у кооперації із країною НАТО налагодив виробництво артилерійських 122-міліметрових снарядів за кордоном і вже встиг відвантажити партію Збройним силам України, повідомляє офіційний сайт концерну. Це вже третій вид боєприпасів після мінометних 120-міліметрових мін і танкових 125-міліметрових снарядів, які виготовляють за українською технологією із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях. Снаряди калібру 122 міліметри використовує українська артилерія в роботі із причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження — 15 400 м) та САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальна дальність ураження — 15 200 м).

Замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких Укроборонпром підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряда: міцність корпусу під час пострілу, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості під час стрільби, повнота розриву снаряда. Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного радянського зразка.

Як повідомляв «Урядовий кур’єр», Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення про перетворення Державного концерну «Укроборонпром» на Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Це точка відліку перетворення Укроборонпрому на сучасну високотехнологічну оборонну компанію, де 100% акцій належить державі.

«Це рішення відкриває нові можливості для розвитку ОПК України: трансфер технологій, упровадження стандартів ОЕСР та НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу», — зазначає генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Уже 27 підприємств-учасників Укроборонпрому перетворено з державних та/чи казенних на господарські товариства (ТОВ/АТ), ще 29 — у процесі перетворення.

Загалом упровадження корпоративної форми управління — найкраща світова практика, яка убезпечує сектор державного ОПК від корупційних ризиків та прямого політичного впливу, бо компанія стає повністю підзвітною акціонерові-державі, відкритою для інвесторів та прогнозованою для партнерів.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»