Робочу поїздку Президента Володимира Зеленського в Харків було присвячено і промисловим, і адміністративним питанням. Глава держави побував на ДП «Завод імені В.О. Малишева», де поспілкувався з керівництвом і працівниками одного з провідних оборонних підприємств країни; провів нараду з проблемних питань у діяльності державного концерну «Укроборонпром», а також представив новопризначеного голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера. Призначення цієї кандидатури Кабінет Міністрів погодив на засіданні ще 20 жовтня.
Під час наради Володимир Зеленський пообіцяв найближчим часом вжити заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, що входять до складу Укроборонпрому. «Держава закриє, ми повинні це зробити найближчим часом, всю заборгованість на підприємствах Укроборонпрому», — запевнив Володимир Зеленський працівників концерну і його генерального директора Айвараса Абромавичуса.
Загальні борги підприємств концерну сягають 10,5 мільярда гривень. Із цієї суми борги із зарплати на 43 підприємствах становлять 450 мільйонів. З урахуванням податків ця сума становить 1,1 мільярда гривень, а разом зі спецпенсіями сягає майже півтора мільярда, посилається УНІАН на слова очільника концерну. Нове керівництво Укроборонпрому планує погасити борги із зарплати протягом шести місяців.
Зробити це можна й набагато швидше за однієї умови: якщо влада ухвалить рішення не стягувати з підприємств концерну дивіденди до держбюджету (а вони становлять 90% чистого прибутку). Також, за словами Айвараса Абромавичуса, потрібно вольове рішення Мінфіну щодо списання інших боргів підприємств Укроборонпрому, які навряд чи буде погашено в майбутньому.
«Якби концерн був холдинговою компанією, у нас не було б заборгованості із заробітної плати, тому що ми зараз платимо 6,5 мільярда податків на рік, плюс мільярд дивідендів. Це абсолютно ненормальна ситуація під час війни, коли потрібна модернізація потужностей», — наполягає фахівець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»