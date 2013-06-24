АТ «Укрпошта» обмежила продаж пам'ятних марок «Русскій воєнний корабль, іді …!» в одні руки через великий попит.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«Шановні клієнти, у зв’язку з великим ажіотажем навколо марки «Русскій воєнний корабль, іді …!» та щоб забезпечити можливість якомога більшій кількості людей придбати пам’ятну марку, Укрпошта вводить обмеження на купівлю марок», - йдеться у повідомленні.

Так, відсьогодні продаж марки здійснюватиметься за принципом не більше п'яти листів (в одному листі 6 марок) сукупно обох номіналів одному клієнту. При цьому в інтернет-магазині можна придбати не більш як три листи марок на одне замовлення.

«Оскільки окремі клієнти через інтернет-магазин сформували великі замовлення (максимальне замовлення зафіксоване у розмірі 38 тис. марок в одні руки), попередні замовлення марки через інтернет-магазин будуть скасовані, про що клієнти отримають окреме повідомлення», - повідомили у компанії.

Зазначається, що замовлення для офіційних делегацій, фондів тощо у кількості більше п'яти листів розглядатимуться Укрпоштою в індивідуальному порядку.

Укрпошта не змінює вартість марки. Номінал марки – 23 гривні по Україні та 45 гривень для відправки за кордон - залишається незмінним.

Як повідомлялося, Укрпошта 12 квітня ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану «Русскій воєнний корабль, іді…!».

У конкурсі на дизайн марки, який було оголошено 1 березня, взяли участь майже 500 художників. Переможцем народного голосування став ескіз українського художника Бориса Гроха.