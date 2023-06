Укрпошту відзначено нагородами почесної премії у сфері поштової та експрес-доставки World Post & Parcel Awards 2023 відразу в трьох категоріях: «Філателістична кампанія року», «Поштовий оператор» та в спеціальній номінації «Лідер галузі», повідомляє пресcлужба відомства.

«Для нашої компанії і всієї країни 2022-й став роком складних випробувань та викликів. Укрпошта не зупиняла роботу, попри широкомасштабну війну, важкі та небезпечні умови праці, обстріли, блекаути, зруйновані і пошкоджені відділення, розстріляні автомобілі. Героїчні працівники Укрпошти щодня ризикують власним життям, виїжджаючи на прифронтові території, аби наші люди там відчували підтримку та мали все необхідне. Ці нагороди — беззаперечна заслуга команди і приклад життєстійкості для всього поштового світу. Пишаюся кожним», — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

2022-й став для української філателії роком перезавантаження, піднесення та справжнього розквіту. Приклад Укрпошти довів, що ця галузь може мати надзвичайний попит та популярність. Українською філателією стали цікавитися не лише всередині країни, а й у світі. Про українські марки писали світові медіа: CNN, the Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg та ін. Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді...» представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні. Екземпляри поштових марок України воєнного часу є в колекціях лідерів держав і глав міжнародних організацій, які відвідували Україну впродовж 2022 року. Тиражі марок зросли до мільйонів. Так, лише тираж поштового випуску «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!» становить 5 мільйонів примірників. Варто зауважити, що частина воєнних поштових випусків містить благодійну складову, яка спрямована на допомогу ЗСУ, притулкам для тварин, відбудову освітніх закладів. Разом з Укрпоштою фіналістами в цій номінації були Пошти Сінгапуру (Singapore Post) та Бразилії (Correios — Brazil Post).