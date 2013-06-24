Укрпошта 23 травня випустить марку «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!».

Як передає Укрінформ, про це генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

"23 травня ми святкуємо День морської піхоти України. Так співпало, що на цей день припадає 40 днів з моменту «трагічної» загибелі російського крейсера «москва» - тож подвійне свято. Тому саме 23 травня Укрпошта випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» і почне її продаж. Не треба одразу займати черги, час продажу та всі деталі ми оголосимо завчасно на наших сторінках та на моєму фейсбуці та ТГ каналі ввечері 22 травня", - йдеться в повідомленні.

Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників – тобто в 5 разів більше ніж перша та у двох номіналах: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F - для відправлень по Україні та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W - для міжнародних відправлень.

Продаватиметься марка у більш ніж 1500 відділеннях Укрпошти, включно з райцентрами. В перший тиждень 1 мільйон марок буде спрямовано саме у відділення. Наступного тижня ще 1 мільйон і т.д. Ліміт – два блоки по три марки одному покупцю (будь-якого номіналу 1+1, два одного і т.п.)

Півтора мільйона марок продаватимуть на п'яти інтернет- майданчиках, зокрема, міжнародних. Ліміт – той же самий: два блоки на замовлення. Окрім марки з актуальним положенням корабля для замовлень онлайн будуть доступні футболки, світшоти, магніти та конверти першого дня випуску, а також інші тематичні марки. На більшості онлайн-майданчиках буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.

Як повідомлялося раніше, Укрпошта 12 квітня ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану «Русскій воєнний корабль, іді…!». У конкурсі на дизайн марки, який було оголошено 1 березня, взяли участь майже 500 художників. Переможцем народного голосування став ескіз українського художника Бориса Гроха.

13 квітня українські військові поцілили у російський крейсер «москва» з протикорабельної ракетної системи «Нептун», завдавши йому серйозних пошкоджень. Згодом у росії підтвердили, що крейсер «москва» затонув під час буксирування у порт.