АТ «Укрпошта», починаючи з 23 травня, продало понад 3 млн марок «Русскій воєнний корабль... ВСЬО!».

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Завершується п’ятниця і завершився перший етап продажів нашої марки Укрпошта«Корабль ВСЬО!», який розпочався в понеділок, з урочистого погашення за участі Президента України та командуючого ВМС України. З того часу ми продали більше 3 мільйонів марок, що є безумовним рекордом», - повідомив Смілянський.

При цьому, за його словами, понад 1 млн марок продано онлайн, а це більше 250 000 замовлень.

«Український e-commerce ще не бачив таких цифр за декілька днів», - додав очільник Укрпошти.

Він зазначив, що замовлення, які було зроблено онлайн, вже пакують і відправляють.

«Робимо все, щоб це було якомога швидше, залучаємо партнерів, але враховуючи перший такий рекордний досвід, беремо до 2 тижнів на обробку. Ще раз - будемо докладати максимум зусиль, щоб все відправити швидше, і частина з вас вже бачить свої замовлення у статусі доставки», - зауважив Смілянський.

Про те, де, коли і як буде продаватися друга частина тиражу марки «Корабль ВСЬО!», менеджер пообіцяв оголосити 1 червня. Загалом буде продано 5 млн марок.

Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану «Русскій воєнний корабль, іді…!».

23 травня в продаж була випущена марка «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!». За перший день продажу АТ «Укрпошта» реалізувало близько 800 тисяч цих марок.