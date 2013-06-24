Рух ушкодженою ділянкою частково відновлено, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:

  • №37 Ужгород — Одеса;
  • №135 Чернівці — Одеса;
  • №26 Одеса — Рахів;
  • №50 Трускавець — Київ;
  • №82 Ужгород — Київ;
  • №46 Харків — Ужгород;
  • №17 Харків— Львів;
  • №56 Рахів — Київ;
  • №77 Ковель — Одеса;
  • №36 Одеса — Перемишль;
  • №716 Перемишль — Київ;
  • №119 Запоріжжя — Львів;
  • №81 Київ — Ужгород;
  • №29 Київ — Ужгород;
  • №37 Одеса — Ужгород;
  • №13 Солотвино — Київ;
  • №45 Харків — Ужгород;
  • №145 Львів — Ужгород.

Для пасажирів, які ще їдуть зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.