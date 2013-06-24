Рух ушкодженою ділянкою частково відновлено, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:
- №37 Ужгород — Одеса;
- №135 Чернівці — Одеса;
- №26 Одеса — Рахів;
- №50 Трускавець — Київ;
- №82 Ужгород — Київ;
- №46 Харків — Ужгород;
- №17 Харків— Львів;
- №56 Рахів — Київ;
- №77 Ковель — Одеса;
- №36 Одеса — Перемишль;
- №716 Перемишль — Київ;
- №119 Запоріжжя — Львів;
- №81 Київ — Ужгород;
- №29 Київ — Ужгород;
- №37 Одеса — Ужгород;
- №13 Солотвино — Київ;
- №45 Харків — Ужгород;
- №145 Львів — Ужгород.
Для пасажирів, які ще їдуть зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.