З 9 липня Укрзалізниця призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця — Львів.

Поїзд №743/744 Дарниця — Львів вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03. Зі Львова він вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме на станцію Дарниця о 16:08. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem. Квитки вже доступні для придбання в касах вокзалів, у чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті booking.uz.gov.ua.