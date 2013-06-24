Укрзалізниця продовжує покращувати залізничне сполучення деблокованими регіонами й додає з 30 травня ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів — Ніжин та зворотно. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзди з Чернігова до Ніжина відправлятимуться о:

06:20 (прибуття — 07:57);

13:25 (прибуття — 15:03);

17:20 (прибуття — 18:55).

Поїзди з Ніжина до Чернігова відправлятимуться о:

08:08 (прибуття — 10:06);

12:10 (прибуття — 13:48);

20:22 (прибуття — 22:12).

Крім того, курсуватимуть ще рейси за маршрутом Конотоп — Ніжин. Відправка з Ніжина щоденно о 15:40, прибуття до Конотопа о 17:42. Зворотно, з Конотопа, відправлення щоденно о 18:02, прибуття до Ніжина о 20:02.

Нагадаємо, пасажирам Kyiv City Express уже доступні нові рейси за маршрутом Тетерів — Борщагівка та зворотно.